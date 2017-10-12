SOCAR: Azeri Light может использоваться для покрытия внутреннего спроса

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время производственная мощность Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) составляет 7 млн тонн в год, но к 2030 году эта цифра снизиться до 6 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов на международном нефтяном саммите Argus в Баку.

По его словам, для удовлетворения спроса модернизируемого нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева при необходимости будут использованы возможности основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC): "Есть возможности импорта из Туркменистана, а также использования возможностей BTC. Существует договоренность между SOCAR и BP. Азербайджан может использовать Azeri Light для покрытия внутреннего спроса".