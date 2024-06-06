SOCAR: Азербайджан всегда выступал непосредственным инициатором энергокоридоров

Азербайджан всегда выступал непосредственным инициатором энергетических коридоров.

Азербайджан всегда выступал непосредственным инициатором энергетических коридоров.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента SOCAR Заур Гахраманов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан соединяет Каспийское море со Средиземным: “Южный газовый коридор в свою очередь доставляет газ с азербайджанского месторождения “Шахдениз” европейским потребителям.

Кроме того, Азербайджан инициирует крупный энергетический проект, который позволит доставлять электроэнергию и энергию из возобновляемых источников в соседние страны, Болгарию, Румынию и Венгрию”.

Гахраманов отметил, что SOCAR сегодня является крупнейшей и самой активной компанией в регионе, крупнейшей компанией в Азербайджане и Грузии и входит в тройку крупнейших холдингов в Турции.