SOCAR: Азербайджан пытается построить инфраструктуру, связывающую ЮГК с другими источниками газа

Азербайджан пытается построить инфраструктуру, связывающую Южный газовый коридор (ЮГК) с другими источниками газа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков на проходящей в Баку 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"Южный газовый коридор уже построен, операции начаты. Это действительно успешная инициатива, которая далась нелегко. Если у нас появятся другие возможности или привлекательные предложения, мы воспользуемся этим", - сказал он.

По словам В.Беглярбекова, Азербайджан построил Южный газовый коридор не только для проекта "Шахдениз": "Здесь учтены месторождения как в Азербайджане, так и за пределами страны. Не имеет значения, это Транскаспийская линия или трубопроводы вдоль ЮГК, все производители могут присоединиться к этому коридору".