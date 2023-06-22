SOCAR: Азербайджан обладает свежими газовыми резервами и планирует их разрабатывать

Азербайджан обладает газовыми резервами и планами по их введению в эксплуатацию, которые будут соответствовать целям, установленным в соответствии с меморандумом между Азербайджаном и ЕС.

Азербайджан обладает газовыми резервами и планирует их ввод в эксплуатацию, что соответствует целям страны и подписанному прошлым летом меморандуму с ЕС.

Как передает Report, об этом в интервью S&P Global заявил заместитель вице-президента Азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR Виталий Беглярбеков.

В середине 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году. По словам Беглярбеков, совершенно нет оснований опасаться, что стране трудно будет достичь этой цели.

Азербайджан ожидает добычи новых объемов газа с Апшерона, где запуск скважин должен начаться в июле. Также дополнительные объемы газа будут за счет разработки газовых пластов на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид-Бабек". Как отметил Беглярбеков, если покупатели подпишут долгосрочные соглашения на их приобретение, то эти объемы могут выйти на рынок очень скоро.

Помимо этого, он добавил, что Азербайджан будет внимательно следить за планами Турции по развитию газового хаба на своей территории.

"Турция является для нас партнером в газовом бизнесе, что чрезвычайно важно. Конечно, мы хотели бы лучше понять, как он будет действовать. Если это будет совпадать с нашими целями, мы будем там", - сказал он.