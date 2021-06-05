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SOCAR: Азербайджан будет производить и поставлять водород в Европу

SOCAR: Азербайджан будет производить и поставлять водород в Европу Снижение карбонового следа - неизбежность развития не только нефтегазовых компаний, но и в целом всей мировой экономики.
Энергетика
5 июня 2021 г. 15:30
SOCAR: Азербайджан будет производить и поставлять водород в Европу

Снижение карбонового следа - неизбежность развития не только нефтегазовых компаний, но и в целом всей мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом в интервью российским СМИ заявил Фарид Джафаров, генеральный директор "СОКАР Рус" - "дочки" SOCAR в России.

По его словам, SOCAR уже реализует ряд проектов в этом направлении: "В первую очередь это производство водорода на Абшероне для дальнейшей транспортировки по "Южному газовому коридору" для потребителей в Европе. Мы говорим о программе полного обнуления, сжигания попутного нефтяного газа до 2022 года. Мы рассматриваем разные проекты на стыке традиционных и инновационных технологий".

"Один из проектов, который мы рассматриваем, — это производство аммония непосредственно на месторождении из попутного нефтяного газа с улавливанием и закачиванием карбоновых выбросов обратно в пласт для поддержания пластового давления. А также транспортировку этого аммония в Европу в качестве сырья для дальнейшего производства водорода.

В целом, у нас по цепочке получается очень ограниченный выброс карбона. Наша компания укладывается в стратегию государства, которую утвердил президент Азербайджана. Стратегия в том, чтобы до 2050 года достигнуть цели нулевых выбросов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Azərbaycanda hidrogen istehsal edilərək Avropaya tədarük edilə bilər

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