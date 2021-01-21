SOCAR AVIATION начала поставки топливо в аэропорт "Аднан Мендерес"

Вместе со своим пунктом в аэропорту "Аднан Мендерес" SOCAR Turkiyе ввела в эксплуатацию вторую топливозаправочную станцию воздушного транспорта

Марка SOCAR AVIATION крупнейшего прямого иностранного инвестора Турции - SOCAR Turkiyе будет осуществлять поставки топлива в измирский аэропорт "Аднан Мендерес" уже со своей собственной заправочной станции.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Вместе со своим пунктом в аэропорту "Аднан Мендерес" SOCAR Turkiyе ввела в эксплуатацию вторую топливозаправочную станцию воздушного транспорта. На станции в аэропорту "Аднан Мендерес", получившей лицензию Организации регулирования энергетического рынка (EPDC) после ремонта и лицензирования SOCAR AVIATION, находятся 2 резервуара для авиатоплива вместимостью 750 кубометров. Станция, построенная на общей площади 2,5 тыс. квадратных метров при существующей инфраструктуре имеет годовой потенциал заправки в 182 тыс. кубометров в год. Этот потенциал удовлетворяет 60% общего спроса аэропорта. В этом контексте предполагается поставлять топливо для 9 тыс. самолетов в год.

SOCAR Aviation с 2013 года предоставляет услуги по заправке топлива в сфере воздушного транспорта и обеспечивает топливные потребности в аэропортах Мугла Милас (Бодрум), Аднан Мендерес (Измир), Сабиха Гекчен (Стамбул), Анталии, Даламан (Мугла), Эсенбога (Анкара), Трабзона, Чаршамба (Самсун), Аданы, Новый аэропорт Стамбула (İGA). SOCAR AVIATION в будущем планирует ввести в эксплуатацию и новые заправочные комплексы.