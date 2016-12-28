SOCAR: Авария на магистральном газопроводе носит техногенный характер

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Расследуются причины аварии, произошедшей 27 декабря на магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на основе первичного осмотра места аварии выдвинуто несколько версий. "Среди возможных причин введенного в эксплуатацию в 2002 году газопровода отмечается низкое качество сварочных работ или материала, из которого изготовлены трубы, а также износ трубы вследствие агрессивного воздействия окружающей среды. Первичный осмотр дает основание полагать, что авария носит техногенный характер".

"Об итогах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.