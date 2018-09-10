SOCAR AQS завершила строительство новой скважины на месторождении "Западный Абшерон"

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR AQS завершила работы по строительству cкважины №63 с фактической глубиной 762 м без инцидентов и нанесения ущерба окружающей среде.

Об этом сообщили Report в компании.

"Компания придает огромное значение не тольку бурению скважин в краткие сроки, но и обеспечению безопасности, защите окружающей среды и высокому качеству услуги на всех стадиях операций", - говорится в заявлении компании.

Заказчиком буровых работ является ПО "Азнефть" SOCAR.