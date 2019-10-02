​SOCAR AQS завершила бурение еще одной скважины на Западном Абшероне

SOCAR AQS успешно завершила работы по строительству скважины №18 с фактической глубиной 739 м на стационарной платформе №10 месторождения "Западный Абшерон".

Как сообщает Report, заказчиком является ПО "Азнефть".

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной областью деятельности компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на следующих стационарных платформах: платформа № 7 и 11 мелководная часть месторождения "Гюнешли", платформа №10 месторождения "Западный Абшерон" и платформа №6 месторождения "Булла".

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. SOCAR AQS была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 для таких видов деятельности, как: предоставление комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море; услуги по спуску обсадных колонн, услуги по ремонту противовыбросового оборудования и оборудования устья скважин.

В 2017 году SOCAR AQS была сертифицирована как отвечающая требованиям стандарта системы менеджмента качества APISpecQ2 по предоставлению комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море.

Акционерами SOCAR AQS являются компании SOCAR, Nobel Oil Services и ООО "Absheron Qazma".