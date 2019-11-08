SOCAR AQS стала членом Глобальной инициативы по отчетности

SOCAR AQS стала первой компанией в Азербайджане, присоединившейся к Сообществу международной организации "Глобальная инициатива по отчетности" (GRI), которая разрабатывает международные стандарты по отчетности и прозрачности, сообщает Report со ссылкой на SOCAR AQS.

Присоединившись к GRI, компания применяет передовые стандарты для повышения прозрачности и отчетности, которые рассматриваются как важный фактор экономического развития, прогрессивного управления, создания форм и методов, улучшение систем мониторинга и статистической инфраструктуры.

Генеральный директор компании Рамин Исаев отметил, что текущие глобальные экономические процессы, глобализация и другие глобальные факторы требуют ряд важных шагов для улучшения отчетности и прозрачности: "Рассматривая отчетность и прозрачность как одну из важнейших частей своей работы, SOCAR AQS следует самым высоким мировым стандартам. Отчеты, которые мы готовим в соответствии со стандартами GRI, повышают уверенность всех заинтересованных сторон, включая клиентов, инвесторов и поставщиков, в полной прозрачности компании. Членство в сообществе станет прочной основой для укрепления корпоративного имиджа компании на глобальном уровне".

GRI, основанная в 1997 году со штаб-квартирой в Амстердаме, является ведущей международной организацией по стандартам отчетности. GRI призывает государственные учреждения, частный сектор и гражданское общество применять критерии прозрачности и отчетности в своей деятельности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Следует отметить, что применение стандартов GRI в любом учреждении оказывает существенное влияние на выявление и управление рисками, укрепление конструктивных отношений с заинтересованными сторонами, повышение конкурентоспособности, репутации и доверия.