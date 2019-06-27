SOCAR AQS с опережением графика завершил бурение еще одной скважины на "Гюнешли"

SOCAR AQS успешно, с опережением графика, без инцидентов и вреда окружающей среде, завершила работы по строительству скважины № 342 с фактической глубиной 2660 м.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Заведующий отделом по контролю за эффективностью операционных работ Октай Багиров отметил: "Скважина № 342 была эффективно пробурена с помощью инновационной буровой установки "Bentec 3000 HP" в продуктивный пласт Балаханы - X и введена в эксплуатацию. Фактическая коммерческая скорость скважины составляет 1698 м/установка/месяц. Этот показатель обусловлен безопасным строительством скважины и оптимизацией бурения, что привело к 1,5-кратному ускорению сдачи скважины и высокой экономической эффективности.

Мы уверены в том, что и впредь останемся приверженными своим ценностям, и как прежде, будем сдавать заказчикам скважины с соблюдением требований по охране здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также без каких-либо осложнений, с опережением намеченного графика и максимально возможной экономической эффективностью".

Заказчиком буровых работ является Производственное объединение "Азнефть".

ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной сферой деятельности компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капитальный ремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на стационарных платформах №7 и 11 мелководной части месторождения "Гюнешли", платформе №10 месторождения "Западный Абшерон" и платформе №6 на месторождении "Булла".

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. SOCAR AQS была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 для таких видов деятельности, как: предоставление комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море; услуги по спуску обсадных колонн, услуги по ремонту противовыбросового оборудования и оборудования устья скважин.