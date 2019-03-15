SOCAR AQS представил карьерные возможности в Бакинской Высшей Школе Нефти

SOCAR AQS принял участие на карьерной выставке в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), организованной БВШН в сотрудничестве c Центром карьеры ASAN kadr.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR AQŞ, в ходе выставки, представители компании проинформировали студентов и выпускников школы о карьерных возможностях и перспективах в самом учреждении.

В мероприятии приняли участие свыше 80-ти местных и международных компаний, действующих в нефтегазовой, телекоммуникационной, банковской и других отраслях экономики, а также государственные учреждения.

Более двух тысяч студентов и выпускников из БВШН и других вузов страны ознакомились с тренингами, стажировкой и вакансиями, представленными на выставке.

Сотрудники SOCAR AQS собрали анкеты у наиболее интересующих и подходящих им кандидатов.

В заключении ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, также участвующий на мероприятии, поблагодарил представителей компаний за сотрудничество, интерес и проявленную инициативу. Он также заметил, что SOCAR AQS, как динамично развивающая компания, выделяется на мероприятии и привлекает внимание студентов БВШН.

SOCAR AQS планирует продолжить сотрудничество с местными университетами, научно-исследовательскими центрами и различными промышленными ассоциациями, создавая возможности и условия для студентов и выпускников.