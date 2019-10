​SOCAR AQS осуществит буровые работы в Турции

SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. 17 октября подписали контракт на проведение буровых работ в рамках проекта расширения подземного газохранилища "Туз Гёлю".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, контракт на интегрированные буровые работы предусматривает бурение 40 скважин для расширения подземного хранилища газа "Туз Гёлю" в Турции.

В соответствии с контрактом, SOCAR AQS пробурит и сдаст в эксплуатацию 40 скважин в районе "Туз Гёлю" в провинции Аксарай, Турция. Стоимость контракта приблизительно оценивается в 100 млн долларов США.

Генеральный директор IC İçtaş Мурат Мехмет Kуртулуш рассказал, что церемония подписания даст новый импульс расширению и углублению сотрудничества между двумя компаниями и, в конечном итоге, между двумя странами: "Расширение подземного хранилища газа в "Туз Гёлю" имеет жизненно важное значение для удовлетворения потребностей Турции в природном газе, и SOCAR AQS будет способствовать успешному выполнению этой миссии".

"SOCAR AQS высоко оценивает работу над этим важным проектом вместе с China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. Используя весь наш потенциал, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими бизнес партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы этот проект стал большим успехом для Турции, для нашего клиента и для SOCAR AQS", - отметил генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев.

Будучи первой национальной компанией в области бурения на суше на турецком рынке SOCAR AQS, основываясь на богатую историю в сфере бурения в Азербайджане, более чем 150-летней давности, будет инвестировать в обучение и развитие молодых турецких специалистов в ходе реализации проекта.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной областью деятельностью компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капитальный ремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на следующих стационарных платформах: платформа №7 и 11 мелководная часть месторождения "Гюнешли", платформа №10 месторождения "Западный Абшерон", платформа №1 месторождения "Умид" и платформа №6 месторождения "Булла".

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. SOCAR AQS была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 для таких видов деятельности, как: предоставление комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море; услуги по спуску обсадных колонн, услуги по ремонту противовыбросового оборудования и оборудования устья скважин.

В 2017 году SOCAR AQS была сертифицирована как отвечающая требованиям стандарта системы менеджмента качества APISpecQ2 по предоставлению комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море.

Акционерами SOCAR AQS являются компании SOCAR, Nobel Oil Services и ООО "Absheron Qazma".

Локомотивная компания IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.S., - IC İÇTAŞ CONSTRUCTION - это ведущая международная компания, имеющая более чем 50-летний опыт, занимает передовые позиции в ряду турецких и международных компаний данного сектора. С момента своего основания в 1969 году IC İÇTAŞ CONSTRUCTION реализовала множество успешных проектов, таких как строительство аэропортов, портовых сооружений, сооружений пристаней для яхт, проектов высокоскоростных поездов, строительства дорог и мостов, электростанций большой мощности, интеллектуальных зданий, бизнес-центров, туристических объектов, сооружений для ирригационных систем, общественных зданий, резиденций, медицинских учреждений, университетских и школьных зданий. Помимо строительных проектов, компания также успешно продолжает свою деятельность в области эксплуатации морских портов и пристаней для яхт. IC İÇTAŞ CONSTRUCTION является активным игроком в сферах производства и распределения электроэнергии, благодаря инвестициям в энергетический сектор.

Вусала Аббасова