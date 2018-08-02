SOCAR AQS начал работы по бурению очередной скважины на месторождении "Гюнешли"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ ООО SOCAR AQS начало работы по бурению скважины №325 на 7-й стационарной морской платформе месторождения "Гюнешли" (мелководный).

Как сообщили Report в SOCAR-AQŞ, скважина №325 будет пробурена на X Горизонт Свиты Балаханы, а ее проектная глубина составит 2850 м.

"Мы уверены в том, что и впредь останемся приверженными своим ценностям, и как прежде, будем сдавать заказчикам скважины с соблюдением требований по охране здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также без каких-либо осложнений, с опережением намеченного графика и с максимально возможной экономической эффективностью", - заявили в компании.

Заказчиком буровых работ является Производственное Объединение "Азнефть" SOCAR.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Основной областью деятельности компании является оказание услуг по бурению нефтяных и газовых скважин, включая проектирование и планирование скважин, бурение нефтяных и газовых, наклонно-направленных, горизонтальных скважин, заканчивание скважин, их капитальный ремонт, боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на стационарных платформах № 7 и №11 мелководной части месторождения "Гюнешли", платформе №10 месторождения "Западный Абшерон", платформе №1 месторождения "Умид" и платформе №6 на месторождении "Булла".

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. SOCAR-AQS был оценен и сертифицирован, как отвечающий требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 для таких видов деятельности, как: предоставление комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море; услуги по спуску обсадных колонн и услуги по ремонту противовыбросового оборудования и оборудования устья скважин.

Кроме того, в 2017 году SOCAR-AQS был сертифицирован как отвечающий требованиям стандарта системы менеджмента качества API Spec Q2 по предоставлению комплекных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море.

Акционерами SOCAR AQS являются компании SOCAR и Nobel Oil Services.