SOCAR активно участвует в реализации принципов по снижению выбросов метана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно участвует в реализации руководящих принципов по снижению выбросов метана (Methane Guiding Principles, MGP).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно участвует в реализации руководящих принципов по снижению выбросов метана (Methane Guiding Principles, MGP).

Как передает Report, об этом сказал глава департамента SOCAR Мустафа Гурбанлы на панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он также подчеркнул, что в рамках этой программы SOCAR активно работает с bp: "Когда мы увидели, что bp также работает по этому проекту в Азербайджане, мы решили взаимодействовать сообща".

Гурбанлы напомнил, что SOCAR уже взял на себя обязательство по сокращению уровня выбросов к 2035 году.

"И мы стремимся к тому, чтобы другие компании в Азербайджане, особенно малые и средние нефтегазовые операторы, также присоединились к этим обязательствам и предприняли необходимые шаги для того, чтобы к 2050 году также смогли достичь нулевых выбросов", - сказал он.

Гурбанлы подчеркнул, что SOCAR стремится внедрить искусственный интеллект для автоматизации обработки данных. "Мы пытаемся внедрить искусственный интеллект в нашу систему, чтобы весь процесс измерения, расчета, обработки данных был автоматизирован. И таким образом, обучаясь сами, мы стремимся передать эту информацию нашим партнерам", - добавил представитель Госнефтекомпании.