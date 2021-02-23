SOCAR: 45 сотрудников перемещены на более безопасные платформы

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на производственных площадках в связи с предупреждениями о сильном ветре.
Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, работы на открытых участках приостановлены, в аппарате управления и на участках организовано дежурство ответственных лиц.
И. Ахмедов сказал, что до сих пор 45 сотрудников были перемещены на более безопасные морские платформы, в основном, на "Нефтяные камни".