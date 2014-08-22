SOCAR установила на мелководье «Гюнешли» опорный блок новой платформы

Как говорится в сообщении компании, опорный блок высотой 151 метр установлен при глубине моря 147 метров. Все работы были проведены в соответствии с требованиями международных стандартов безопасности и качества.
В ближайшее время также будут проведены работы по установке на блоке распределительных установок. Для этого будет использовано крановое судно «Генерал Шихлинский». В настоящее время на строительной площадке «Зых» продолжается строительство двух верхних модулей и жилого блока. Также ведется строительство блока распределительной установки и верхних модулей.
Economic DepartmentАвтор новости
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