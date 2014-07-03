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    SOCAR увеличила экспорт нефти из порта Супса

    SOCAR в первом полугодии 2014 года экспортировала из Грузии 1,452 млн. тонн нефти

    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в первом полугодии 2014 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 1,452 млн. тонн нефти.

    Как сообщили в компании, это на 6,4% выше показателя аналогичного периода 2013 года.

    В июне 2014 года из порта Супса SOCAR отгружено 242,039 тыс. тонн азербайджанской нефти.

    В 2013 году SOCAR отгрузила из порта Супса 2,725 млн. тонн нефти.

    Трубопровод Баку-Супса предназначен для транспортировки нефти с месторождения «Чираг» в рамках Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 г. между SOCAR и группой иностранных компаний во главе с ВР.

    Его протяженность составляет 830 км, включая 775 км нового трубопровода диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода.

    Пропускная способность трубопровода составляет примерно 7 млн. тонн нефти в год (140 тыс. баррелей в день). Оператором трубопровода является компания ВР.

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