SOCAR увеличила экспорт нефтепродуктов на 53%

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2014 года экспортировала 1,22 млн. тонн нефтепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефтепродуктов увеличился на 52,6%.

Как сообщили Report в SOCAR, за рассматриваемый период наибольший объем экспорта пришелся на дизельное топливо, экспорт которого составил 712,941 тыс. тонн. Наряду с этим, экспорт авиационного керосина составил 138,889 тыс. тонн, вакуумного газойля - 358,772 тыс. тонн, автомобильного бензина - 9,28 тыс. тонн и топочного мазута - 417 тонн.

Несмотря на то, что Азербайджан с 2014 года практически приостановил экспорт автомобильного бензина, а также сократил экспорт дизельного топлива и авиационного керосина, увеличение экспорта нефтепродуктов объясняется началом поставок за рубеж вакуумного газойля.

Отметим, что вакуумный газойль является сырьем для каталитического крекинга и гидрокрекинга.

В компании также сообщили, что в сентябре 1 тонна автомобильного бензина на рынке нефтепродуктов реализовывалась за 906,31 долларов США, дизельного топлива - за 826,08 долларов, мазута с 1% содержанием серы - за 567,01 долларов.