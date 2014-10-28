SOCAR увеличила добычу нефти

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2014 года добыла 6,303 млн. тонн нефти. Как передает Report со ссылкой на госкомпанию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти увеличилась на 1%.

В сентябре 2014 года добыча нефти по SOCAR составила 686,8 тыс. тонн, в целом по Азербайджану - 3,469 млн. тонн.

Отметим, что добыча нефти по Азербайджану за 9 месяцев текущего года составила 32,02 млн. тонн, что на 1,6% меньше показателя за январь-сентябрь 2013 года.

В 2014 году SOCAR планирует добыть 8,4 млн. тонн нефти. В 2013 году общий объем добычи нефти в стране составил 43,48 млн. тонн, из которых 8,314 млн. тонн пришлось на долю SOCAR.