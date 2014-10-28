SOCAR увеличила добычу газа на 4%

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в течение января-сентября 2014 года добыла 5,516 млрд. кубометров газа. Как сообщили Report в SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 3,8%.

Отметим, что добыча газа по Азербайджану за 9 месяцев текущего года составила 22,613 млрд. кубометров, что на 5,3% превышает показатель за январь-сентябрь 2013 года.

В сентябре текущего года компанией было добыто 551,7 млн. кубометров газа, в целом по Азербайджану добыча газа составила 2,423 млрд. кубометров.

Отметим, что в 2013 году SOCAR добыла 7,139 млрд. кубометров газа. В целом же по Азербайджану в прошлом году добыча газа составила 29,45 млрд. кубометров.