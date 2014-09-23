SOCAR увеличила добычу газа на 4%

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в течение января-августа 2014 года добыла 4,964 млрд. кубометров газа. Как сообщили Report в SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 4,3%.

Отметим, что добыча газа по Азербайджану за 8 месяцев текущего года составила 20,453 млрд. кубометров, что на 0,9% меньше января-августа 2013 года. В августе текущего года компанией было добыто 567,5 млн. кубометров газа, в целом по Азербайджану добыча газа составила 2,471 млрд. кубометров.

Отметим, что в 2013 году SOCAR добыла 7,139 млрд. кубометров газа. В целом же по Азербайджану в 2013 году добыча газа составила 29,45 млрд. кубометров.