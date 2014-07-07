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    SOCAR сократила экспорт нефти по BTC

    За 6 месяцев текущего года SOCAR экспортировала по BTC 10,3 млн тонн прибыльной нефти

    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне 2014 года экспортировала по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 10,313 млн тонн прибыльной нефти.

    Как сообщили в SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт по этому трубопроводу сократился на 12,9%.

    Протяженность нефтепровода составляет 1 768 км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 248 км, Турции - 1 076 км.

    Акционерами трубопроводной компании BTC Co. являются BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), ONGC (2.36%), ENI (5%), Total (5%), ConocoPhilliрs (2,5%) и Inрex (2,5%).


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