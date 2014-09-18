SOCAR сократила производство дизельного топлива

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ / В течение января-августа 2014 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) произвела 1,532 млн. тонн дизельного топлива. Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По сравнению с январем-августом 2013 года производство дизельного топлива сократилось на 9,3%. По данным на 1 сентября 2014 года, на складах предприятий накопилось 77,3 тыс. тонн нереализованной продукции.

Отметим, что в 2013 году в Азербайджане было произведено 2,495 млн. тонн дизельного топлива, что на 5,3% превышает итоговый показатель 2012 года.

Вся продукция произведена на нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева.