SOCAR сократила объемы бурения

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября 2014 года буровые управления Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) провели буровые работы в объеме 98,737 тыс. метров. По сравнению с аналогичным 9-месячным показателем прошлого года, объемы бурения снизились на 17,5%. Об этом Report сообщили в SOCAR.

При этом доля разведочного бурения составила 1,628 тыс. метров (спад на 74,1%), эксплуатационного – 97,109 тыс. метров (спад на 13,9%). В сентябре 2014 года объем выполненных буровыми управлениями работ составил 9,362 тыс. метров, из которых весь объем пришелся на эксплуатационное бурение.

Отметим, что в 2013 году объемы бурения SOCAR составили 142,656 тыс. метров, в том числе эксплуатационного бурения - 135,665 тыс. метров, разведочного – 6,991 тыс. метров.