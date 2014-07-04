SOCAR сократила объемы бурения

В течение первого полугодия 2014 года буровые управления Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) провели буровые работы в объеме 72,13 тыс. метров.

Об этом Report.az сообщили в SOCAR.

По сравнению с январем-июнем прошлого года объемы бурения снизились на 13,5%.

При этом доля разведочного бурения составила 1,628 тыс. метров (спад на 68,9%), эксплуатационного – 70,502 тыс. метров (спад на 9,7%).

В июне 2014 года объем выполненных буровыми управлениями работ составил 9,908 тыс. метров, из которых 9,875 тыс. метров пришлись на эксплуатационное бурение, 33 метра – на разведочное бурение.

Отметим, что в 2013 году объемы бурения SOCAR составили 142,656 тыс. метров, в том числе эксплуатационного бурения - 135,665 тыс. метров, разведочного – 6,991 тыс. метров.