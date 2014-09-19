SOCAR сдала в эксплуатацию новую скважину на морском месторождении

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила бурение новой скважины на месторождении «Банка Дарвина».

Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR, скважина №670 пробурена на глубину 1 485 метров и вскрыла продуктивный пласт Кирмакинской свиты. В настоящее время суточный дебит скважины составляет 6 тонн нефти.

Месторождение «Банка Дарвина», располагающееся в море в 6 км от острова Пираллахи (бывший о. Артем), эксплуатируется с 1950-х гг. и имеет остаточные запасы в 3 млн. тонн нефти и 0,5 млрд. кубометров газа. За 50 лет здесь добыто 16,2 млн. тонн нефти. На месторождении имеется вся инфраструктура для добычи и транспортировки нефти.