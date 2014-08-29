SOCAR проводит сейсморазведку на сухопутной площади «Газанбулаг-Зиядхан»

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует в сентябре 2014 года завершить трехмерную (3D) сейсморазведку на сухопутной площади «Газанбулаг-Зиядхан».

Как говорится в сообщении компании, к настоящему времени сейсморазведка выполнена на 85%. Завершение работ планируется в сентябре, после чего полученные результаты будут направлены на обработку и интерпретацию.

Площадь «Газанбулаг-Зиядхан» расположена в Гянджинском нефтегазоносном районе. Сейсмические исследования на данной площади проводятся для уточнения ее геологического строения, определения ареала распространения углеводородов и изучения нефтегазовых перспектив этой зоны.

Полученные результаты позволят выбрать правильное направление поисково-буровых работ.