SOCAR проводит сейсморазведку на сухопутной площади «Газанбулаг-Зиядхан»

Как говорится в сообщении компании, к настоящему времени сейсморазведка выполнена на 85%. Завершение работ планируется в сентябре, после чего полученные результаты будут направлены на обработку и интерпретацию.
Площадь «Газанбулаг-Зиядхан» расположена в Гянджинском нефтегазоносном районе. Сейсмические исследования на данной площади проводятся для уточнения ее геологического строения, определения ареала распространения углеводородов и изучения нефтегазовых перспектив этой зоны.
Полученные результаты позволят выбрать правильное направление поисково-буровых работ.
Economic DepartmentАвтор новости
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