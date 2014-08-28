SOCAR подготовила отчет по строительству новой платформы на месторождении «Булла-Дениз»

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подготовила отчет по оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) строительства новой стационарной морской платформы №122 на месторождении "Булла-Дениз".

Как говорится в сообщении компании, целью создания данного документа являлось выявлении любых негативных воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства платформы, их минимизация и устранение. Ранее на месторождении «Булла-Дениз» и на акватории будущего строительства платформы были проведены экологические исследования для оценки первичного состояния окружающей среды. Результаты исследований нашли свое отражение в отчете.

По данным SOCAR, платформа №122 предназначена для бурения 3 газоконденсатных скважин. Генеральным подрядчиком строительства выступает трест Neftqaztikinti компании, заказчиком – нефтегазодобывающее управление им. Н.Нариманова.

Платформа будет состоять из 10 блоков и установлена на глубине моря 26 метров. С платформы планируется добыча ежесуточно 2,4 млн. кубометров газа и 450 тонн конденсата.

Отметим, что морское месторождение «Булла-Дениз» открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году.