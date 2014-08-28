SOCAR подготовила отчет по строительству новой платформы на месторождении «Булла-Дениз»

Как говорится в сообщении компании, целью создания данного документа являлось выявлении любых негативных воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства платформы, их минимизация и устранение. Ранее на месторождении «Булла-Дениз» и на акватории будущего строительства платформы были проведены экологические исследования для оценки первичного состояния окружающей среды. Результаты исследований нашли свое отражение в отчете.
По данным SOCAR, платформа №122 предназначена для бурения 3 газоконденсатных скважин. Генеральным подрядчиком строительства выступает трест Neftqaztikinti компании, заказчиком – нефтегазодобывающее управление им. Н.Нариманова.
Платформа будет состоять из 10 блоков и установлена на глубине моря 26 метров. С платформы планируется добыча ежесуточно 2,4 млн. кубометров газа и 450 тонн конденсата.
Отметим, что морское месторождение «Булла-Дениз» открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году.
Economic DepartmentАвтор новости
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