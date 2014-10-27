SOCAR начало бурение поисковой скважины на перспективной структуре

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приступила к бурению структурно-поисковой скважины на площади "Эльдаройугу".

Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR, бурение проводит Трест комплексных буровых работ компании. Проектная глубина скважины составляет 1 тыс. метров и будет пробурена до верхнего Сармата миоценовых отложений. Целью проведения буровых работ является изучение геологической структуры площади, особенности литологии и коллекторных свойств пород и нефтегазоносности. Ожидается, что скважина будет сдана в январе 2015 года.

Отметим, что площадь "Эльдаройугу" расположена на территории Самухского района в нефтегазоносной зоне в междуречье рек Кура и Габырлы. Ожидаемая нефтегазоносность площади высокая, что вызывает необходимость бурения здесь ряда разведочных скважин и проведения разведочных и геофизических работ. К настоящему времени на площади завершены сейсморазведка 2D и гравиметрические и магнитометрические работы, а полученные результаты находятся на стадии обработки.