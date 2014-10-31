SOCAR начала сейсморазведку на сухопутной площади

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приступила к проведению двухмерной сейсмической разведки (2D) на сухопутной площади "Чейлахтарма-Нардаранахтарма".

Как сообщили Report в SOCAR, сейсморазведку осуществляло производственное отделение управления геофизики и геологии "Геофизическая разведка" по заказу ПО Azneft.

Работы проводятся с целью уточнения геологического строения площади и определения ареала распространения углеводородов, изучения перспектив нефтегазоносности зоны. Проведенные работы позволяют определить наиболее оптимальные направления для проведения поисково-буровых работ.

Отметим, что площадь "Чейлахтарма-Нардаранахтарма" находится в Шемаха-Гобустанском газоносном районе.