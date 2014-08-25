SOCAR начала капремонт одного из морских оснований на мелководье «Гюнешли»

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приступила к капитальному ремонту морского основания №11 на мелководье месторождения «Гюнешли».

Как говорится в сообщении SOCAR, морское основание №11 находится в эксплуатации с 1986 года. Цель проводимых ремонтных работ заключается в увеличении сроков эксплуатации данного объекта.

К настоящему времени на основании произведена замена 67 надводных коммуникационных конструкций, 1 149 кв. метров пола, 140 балочных перекрытий. Также планируется отремонтировать 1 141 надводную коммуникационную конструкцию, 5 513 кв. метров пола и 250 балочных перекрытий.

Работы осуществляет строительный трест Neftqaztikinti компании SOCAR. Капитальный ремонт планируется завершить в декабре 2014 года.

Отметим, что разработка мелководной части месторождения «Гюнешли» ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.