Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала бурение новой скважины на сухопутном месторождении «Саадан».

Как говорится в сообщении SOCAR, проектная глубина скважины составляет 1 400 метров. Бурение скважины будет осуществляться до продуктивного пласта «Майкоп».

Работы ведет Трест комплексных буровых работ SOCAR.

По прогнозам геологов, ожидаемый ежесуточный дебит скважины составит 4 тонны нефти.

Месторождение «Саадан» расположено на территории Прикаспийско-Кубинского нефтегазоносного района. Геологоразведочные работы этого района были начаты в 1939 году на основе детальных геологических съемок, а промышленная нефтегазоносность майкопских отложений впервые была установлена в 1942 году.

В последующем здесь же был открыт ряд нефтяных месторождений на площадях "Чандагар-Зорат", "Сиазань-Нардаран", "Саадан", "Амирханлы", "Заглы" и "Зейва" общей протяженностью более 50 км.