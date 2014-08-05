SOCAR наращивает экспорт нефтепродуктов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В течение января-июля 2014 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 844,304 тыс. тонн нефтепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефтепродуктов увеличился на 25,8%.

Как сообщили Report в SOCAR, за рассматриваемый период наибольший объем экспорта пришелся на дизельное топливо. Его экспорт составил 528,229 тыс. тонн. Экспорт авиационного керосина составил 99,782 тыс. тонн, вакуумного газойля - 215,429 тыс. тонн, автомобильного бензина - 686 тонн и топочного мазута - 178 тонн.

Не смотря на то, что Азербайджан с 2014 года практически прекратил экспорт автомобильного бензина, а также сократил экспорт дизельного топлива и авиационного керосина, увеличение экспорта нефтепродуктов объясняется поставками за рубеж с начала текущего года вакуумного газойля.

Отметим, что вакуумный газойль является сырьем для каталитического крекинга и гидрокрекинга.

В компании также сообщили, что в июле тонна автомобильного бензина на рынке нефтепродуктов реализовывалась за 1 003,97 долларов, дизельного топлива - 883,51 долларов, мазут с 1% содержанием серы - за 604,72 доллара.