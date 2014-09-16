SOCAR и Global Gas Flaring Reduction обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и руководящий комитет Глобального партнерства по сокращению сжигания попутного газа (Global Gas Flaring Reduction) обсудили рабочую программу по реализации IV фазы сотрудничества. Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в обсуждениях приняли участие вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде и представители руководящего комитета GGFR.

Отметим, что в феврале 2013 года SOCAR и Всемирный банк подписали административное соглашение по IV фазе сотрудничества между SOCAR и GGFR. Документ подписали вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде и глава бакинского представительства ВБ Лариса Лещченко.

Госнефтекомпания присоединилась к партнерству в 2008 году, после чего был подготовлен план по сокращению объемов сжигания попутного газа. В результате реализации этого плана SOCAR добился утилизации 500 млн. кубометров попутного газа, тем самым предотвратив выброс в атмосферу 8 млн. тонн углекислого газа.

Работы по утилизации попутного газа и газа низкого давления ведутся не только на морских месторождениях. SOCAR также подписал соглашение с японской компанией Sumitomo по сбору попутного газа на суше и доставке его потребителям.