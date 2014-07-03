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    SOCAR завершает строительство ряда новых объектов на "Нефт Дашлары"

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    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует до конца 2014 года завершить строительство части объектов Расширенного пункта сбора нефти на месторождении "Нефт Дашлары".

    Как говорится в сообщении SOCAR, строительные работы ведет трест Neftqaztikinti.

    Целью данного проекта является создание централизованной системы сбора и утилизации пластовых вод для предотвращения загрязнения нефтью и нефтепродуктами Каспийского моря и обеспечения охраны окружающей среды.

    По данным SOCAR, с этой целью планируется строительство укрупненных сепарационных установок 1А и 2А, Центрального пункта сбора нефти.

    До конца года планируется закончить строительство укрупненных сепарационных установок 1А и 2А и Центрального пункта сбора нефти. К настоящему времени завершено строительство гидротехнической части площадок, где будут размещены установки 1А и 2А, и завершается монтаж технологического оборудования и работы по его соединению с трубопроводами.

    Кроме того, завершено строительство гидротехнической части площадки, где будет расположен Центральный пункт сбора нефти, и строительство трубопроводов для транспортировки нефти и пластовых вод. На завершающей стадии находится строительство здания насосной и трубопровода длиной 5 500 метров.

    Месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.

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