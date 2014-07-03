SOCAR завершает строительство ряда новых объектов на "Нефт Дашлары"

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует до конца 2014 года завершить строительство части объектов Расширенного пункта сбора нефти на месторождении "Нефт Дашлары".

Как говорится в сообщении SOCAR, строительные работы ведет трест Neftqaztikinti.

Целью данного проекта является создание централизованной системы сбора и утилизации пластовых вод для предотвращения загрязнения нефтью и нефтепродуктами Каспийского моря и обеспечения охраны окружающей среды.

По данным SOCAR, с этой целью планируется строительство укрупненных сепарационных установок 1А и 2А, Центрального пункта сбора нефти.

До конца года планируется закончить строительство укрупненных сепарационных установок 1А и 2А и Центрального пункта сбора нефти. К настоящему времени завершено строительство гидротехнической части площадок, где будут размещены установки 1А и 2А, и завершается монтаж технологического оборудования и работы по его соединению с трубопроводами.

Кроме того, завершено строительство гидротехнической части площадки, где будет расположен Центральный пункт сбора нефти, и строительство трубопроводов для транспортировки нефти и пластовых вод. На завершающей стадии находится строительство здания насосной и трубопровода длиной 5 500 метров.

Месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.