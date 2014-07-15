SOCAR ввела в строй новую скважину на "Нефт Дашлары"

Как говорится в сообщении компании, скважина №2526 пробурена с морского основания №2521 по заказу нефтегазодобывающего управления "Нефт Дашлары". Скважина была пробурена до продуктивного пласта «Гала-2».
В настоящее время суточный дебит скважины составляет 10 тонн нефти.
Месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.
Economic DepartmentАвтор новости
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