SOCAR ввела в строй новую скважину на "Нефт Дашлары"

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ввела в строй новую скважину на морском месторождении "Нефт Дашлары" .

Как говорится в сообщении компании, скважина №2526 пробурена с морского основания №2521 по заказу нефтегазодобывающего управления "Нефт Дашлары". Скважина была пробурена до продуктивного пласта «Гала-2».

В настоящее время суточный дебит скважины составляет 10 тонн нефти.

Месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.