SOCAR ввела в строй новую скважину в море

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ввела в строй новую скважину на морском месторождении "Нефт Дашлары".

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, скважина №2 601 пробурена с морского основания №2 585 по заказу нефтегазодобывающего управления "Нефт Дашлары".

Скважина была пробурена до глубины 2 223 метра. В настоящее время суточный дебит скважины составляет 25 тонн нефти.

Отметим, что месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.