В Азербайджане со следующей недели должников лишат света

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Подача электроэнергии абонентам, у которых возникла дебиторская задолженность в период деятельности ОАО "Азеришыг", будет приостановлена с 12:00 22 ноября в соответствии с законодательством. Как сообщает Report, "Азеришыг" вынес предупреждение абонентам.

По информации, самовольное подключение к электросети абонентов, энергоснабжение которых было приостановлено из-за задолженности, считается незаконным потреблением электроэнергии. В отношении данных лиц будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством Азербайджана.

"Мы просим абонентов во избежание проблем с подачей электроэнергии немедленно погасить задолженность компании", - говорится в обращении.