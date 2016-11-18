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    В Азербайджане со следующей недели должников лишат света

    ОАО Азеришыг предупредил абонентов

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Подача электроэнергии абонентам, у которых возникла дебиторская задолженность в период деятельности ОАО "Азеришыг", будет приостановлена с 12:00 22 ноября в соответствии с законодательством. Как сообщает Report, "Азеришыг" вынес предупреждение абонентам.

    По информации, самовольное подключение к электросети абонентов, энергоснабжение которых было приостановлено из-за задолженности, считается незаконным потреблением электроэнергии. В отношении данных лиц будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством Азербайджана.

    "Мы просим абонентов во избежание проблем с подачей электроэнергии немедленно погасить задолженность компании", - говорится в обращении. 

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