Снос "Азернефтйаг" завершится к 2021 году

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Установка ELOU-AVT (первичная нефтепереработка) производственной мощностью 2 млн тонн в год вместе с вакуумным блоком будет перенесена с территории бывшего НПЗ "Азернефтйаг" на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ).

Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер БНПЗ Расим Ибрагимов.

По его словам, перенос и модернизация БНПЗ завершатся к 2021 году: "Из-за переноса установки ELOU-AVT демонтаж НПЗ "Азернефтйаг" завершится к 2021 году. В рамках работ по модернизации и реконструкции ранее планировалось повысить производительность установки ELOU-AVT на БНПЗ с 6 млн до 7,5 млн тонн. Но потом было решено просто повысить тепловую эффективность установки, которая действует вот уже 40 лет".

Ибрагимов отметил, что решение было принято в связи с новыми требованиями МЧС к сопротивлению к сейсмическим воздействиям, согласно которым, сейсмостойкость всех новых установок должна быть рассчитана на 8,2 балла, в то время как существующие установки были рассчитаны на 7,2 балла.

Он проинформировал о работах по реконструкции и модернизации в БНПЗ, подчеркнув, что четыре установки будут модернизированы, а 12 построены.

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа (битумная, дизельная и бензиновая фазы), после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. Сейчас на заводе продолжается строительство новой установки по производству битума мощностью 400 тыс. тонн в год, которая будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Дизельная фаза будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая - 28 февраля 2021 года. После завершения работ производство бензина составит 2,2 млн тонн, дизельного топлива - 3 млн тонн, керосина - 1 млн тонн в год.

Напомним, что, в соответствии с приказом президента SOCAR от 24 декабря 2014 года, НПЗ "Азернефтйаг" с 1 января 2015 года присоединен к БНПЗ имени Гейдара Алиева. После демонтажа всех установок на территории бывшего НПЗ, будет проведена их очистка и передача проекту "Белый город".