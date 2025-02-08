Цены на азербайджанскую нефть снизились

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,5 доллара США или 0,7% до 76,42 доллара США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,5 доллара США или 0,7% до 76,42 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,54 доллара или 0,71%, составив 75,12 доллара.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 74,66 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 доллара США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США за баррель), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.