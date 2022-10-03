Снижение добычи нефти ОПЕК+ может стать рекордным с 2020 года

Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки по итогам заседания, которое пройдет 5 октября.

Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки по итогам заседания, которое пройдет 5 октября.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили источники в ОПЕК.

Цены на нефть недавно снизились, а в последние месяцы наблюдется сильная волатильность, из-за чего Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, заявила о том, что альянс может снизить добычу.

Подобное сокращение производства нефти может стать самым значительным с 2020 года, когда картель и его союзники снизили добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки из-за пандемии.

Аналитики UBS и JP Morgan в последние дни отмечали, что сокращение суточной добычи ОПЕК+ примерно на 1 млн баррелей может помочь сдержать цены на нефть.

Стоимость нефти на уровне 90 долларов за баррель устраивает лидеров ОПЕК+. Поэтому альянс будет пытаться поддерживать этот уровень в качестве нижней границы диапазона цен, считают аналитики.