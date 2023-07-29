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Итальянская газовая группа запросила у ЕС финансирование на расширение TAP

Итальянская газовая группа запросила у ЕС финансирование на расширение TAP Итальянский государственный оператор газовой сети Snam планирует получить финансовую поддержку от схемы зеленой энергии REPowerEU Европейского Союза для некоторых своих проектов, в том числе на расширение Трансадриатического газопровода (TAP).
Энергетика
29 июля 2023 г. 17:24
Итальянская газовая группа запросила у ЕС финансирование на расширение TAP

Итальянский государственный оператор газовой сети Snam планирует получить финансовую поддержку от схемы зеленой энергии REPowerEU Европейского Союза для некоторых своих проектов, в том числе на расширение Трансадриатического газопровода (TAP).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Snam представила три инвестиционных проекта, связанных с улавливанием углекислого газа, расширением системы хранения в стране и увеличением мощности TAP.

Итальянское правительство, которое изо всех сил пытается потратить 191,5 млрд евро (210,59 млрд долларов США) из фондов ЕС после COVID к 2026 году, хочет направить часть этих денег на проекты REPowerEU.

Согласно документу, опубликованному правительством, Рим может потратить в общей сложности 19 млрд евро (21 млрд долларов США) в рамках REPowerEU, при этом более 400 млн евро будут выделены на проекты Snam в соответствии с предложением, которое должно быть одобрено Брюсселем.

"К концу сентября или концу октября у нас может быть больше информации о доступных средствах для проектов, которые мы представили", - сказал генеральный директор Snam Стефано Веньер.

Отметим, что Snam наряду с другими акционерами Трансадриатического газопровода - британской BP, Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), бельгийской Fluxys и испанской Enagas владеет равными долями (20%).

Поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Европейским союзом, в ближайшие 5 лет транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 млрд кубометров.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya şirkəti Aİ-dən TAP-ın genişləndirilməsi üçün maliyyə istəyib
Версия на английском языке Italian gas group Snam seeks to tap EU green energy funds

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