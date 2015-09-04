​Snam примет окончательное решение об участии в TAP к концу этого года

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Итальянская компания Snam до конца этого года примет решение о приобретении долевого участия в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Snam Карло Малакарне в ходе своего выступления на бизнес-конференции Ambrosseti Forum: "Я верю, что к концу года мы будем иметь больше информации по данному вопросу".

К.Малакарне также отметил, что годовая потребность Италии в газе в этом году выросла еще на 5% и достигла 70-71 млрд. кубометров.

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, а доля Axpo - 5%.

Напомним, что в июне этого года К.Малакарне объявил о намерении компании приобрести 20% доли участия в TAP.