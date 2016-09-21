Snam не заинтересован в приобретении доли в DESFA без участия SOCAR

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Итальянская компания Snam выразила желание принять участие в приватизации 66% пакета акций оператора газораспределительной сети Греции – DESFA совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ.

По информации, вчера представители Snam встретились с официальными лицами министерства энергетики Греции.

В то же время ожидается встреча между представителями SOCAR и греческих властей. Хотя точная дата не сообщается, стороны намерены встретится как можно скорее для скорейшего урегулирования вопроса.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне. Итальянская компания Snam заинтересована в приобретении 17%-ного пакета акций.

В июле этого года министр энергетики Греции Панос Скурлетис предложил внести поправки в действующее законодательство, которые непосредственно повлияют на бизнес DESFA. Принятая парламентом поправка значительно снижает рыночную стоимость и будущую прибыль DESFA.