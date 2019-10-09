"Нафтогаз" обещает, что "Газпром" сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины

Председатель Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" сможет уже с 2020 года напрямую поставлять газ крупным украинским предприятиям после того, как Киев выполнит нормы Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил А. Коболев на газовом форуме в Киеве.

"Газпрому" ничего не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент, как только у нас будут подписаны договоры и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа", - заявил он.

Тогда "Газпром" сможет прийти на этот рынок и "поставлять газ такому количеству потребителей, какому они захотят", - сказал Коболев.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о готовности работать с Украиной по поставкам газа после того, как Киев имплементирует у себя европейское законодательство.