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СМИ: Запасы газа в Европе истощаются рекордными темпами

СМИ: Запасы газа в Европе истощаются рекордными темпами Европейские газовые хранилища быстро опустошаются на фоне сильных холодов и прекращения поставок российского газа через Украину, что усугубляет ситуацию с энергетической безопасностью.
Энергетика
6 января 2025 г. 18:11
СМИ: Запасы газа в Европе истощаются рекордными темпами

Европейские газовые хранилища быстро опустошаются на фоне сильных холодов и прекращения поставок российского газа через Украину, что усугубляет ситуацию с энергетической безопасностью.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на начало января, запасы газа в хранилищах составляют около 70% против 86% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это, в частности, связано с суровыми погодными условиями, вызвавшими высокий спрос на отопление.

Агентство утверждает, что скорость снижения уровня запасов достигла максимума с 2018 года. С начала зимы хранилища потеряли 25% своего максимального объема, что уже вызывает опасения относительно возможности их пополнения к следующему отопительному сезону.

Отмечается, что цены на газ на европейских рынках также продолжают расти. 4 января котировки на фьючерсы выросли на 4%, закрывшись на отметке 50,27 евро за мегаватт-час, что стало максимальным уровнем с октября 2023 года. Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость газа усложнит пополнение запасов, особенно на фоне повышенной волатильности рынка.

Сложившаяся ситуация усугубляется остановкой завода Hammerfest LNG в Норвегии из-за неисправности компрессора, что приведет к сокращению поставок сжиженного природного газа. Эксперты предупреждают, что Европа в ближайшие месяцы столкнется с жесткой конкуренцией за сжиженный природный газ на мировом рынке, особенно летом, когда спрос в Азии традиционно растет.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы нехватки газа этой зимой, специалисты сообщают о росте расходов на энергоресурсы в Европе в 2025 году и трудностях с восстановлением запасов перед следующим отопительным сезоном.

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