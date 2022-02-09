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СМИ: Япония готова поставить газ в Европу

СМИ: Япония готова поставить газ в Европу Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 08:34
СМИ: Япония готова поставить газ в Европу

Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

На данный момент японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть предназначенного для нее по контракту СПГ из третьей страны.

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Версия на английском языке Media: Japan ready to supply gas to Europe

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