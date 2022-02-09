СМИ: Япония готова поставить газ в Европу

Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

На данный момент японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть предназначенного для нее по контракту СПГ из третьей страны.