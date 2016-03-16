​СМИ: Встреча стран-производителей нефти пройдет 17 апреля в Дохе

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Встреча стран-членов ОПЕК и не состоящих в организации производителей нефти может пройти 17 апреля в cтолице Катара Дохе. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В свою очередь, источник CNN добавил, что о точном числе стран, которые примут участие во встрече, пока не известно.

В середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак провели переговоры по вопросам улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке.