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    ​СМИ: Встреча стран-производителей нефти пройдет 17 апреля в Дохе

    Точное число стран, которые примут участие во встрече, пока не известно

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Встреча стран-членов ОПЕК и не состоящих в организации производителей нефти может пройти 17 апреля в cтолице Катара Дохе. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

    В свою очередь, источник CNN добавил, что о точном числе стран, которые примут участие во встрече, пока не известно.

    В середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак провели переговоры по вопросам улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке. 

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