СМИ: Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции

Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть.

Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть.

Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным издания, в США сейчас прорабатывают возможность повышения стоимости обслуживания судов, которые использует Россия. Для этого Вашингтон уже предложил менеджерам портов перечень рекомендаций, которые позволят увеличить затраты для российской стороны.

В список условий включат наличие необходимой страховки для перемещения в водах. При этом изданию неизвестно, одобрят ли политики из других государств инициативу США.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-й пакет санкций в отношении России, в рамках которых будут введены новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть.