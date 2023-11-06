СМИ: Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции

Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть.
Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
По данным издания, в США сейчас прорабатывают возможность повышения стоимости обслуживания судов, которые использует Россия. Для этого Вашингтон уже предложил менеджерам портов перечень рекомендаций, которые позволят увеличить затраты для российской стороны.
В список условий включат наличие необходимой страховки для перемещения в водах. При этом изданию неизвестно, одобрят ли политики из других государств инициативу США.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-й пакет санкций в отношении России, в рамках которых будут введены новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть.