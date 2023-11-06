О нас

СМИ: Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции

СМИ: Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть.
Энергетика
6 ноября 2023 г. 11:14
СМИ: Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции

Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть.

Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным издания, в США сейчас прорабатывают возможность повышения стоимости обслуживания судов, которые использует Россия. Для этого Вашингтон уже предложил менеджерам портов перечень рекомендаций, которые позволят увеличить затраты для российской стороны.

В список условий включат наличие необходимой страховки для перемещения в водах. При этом изданию неизвестно, одобрят ли политики из других государств инициативу США.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-й пакет санкций в отношении России, в рамках которых будут введены новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi